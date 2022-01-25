Жительница Ростова отправила в МЧС запрос о бомбоубежищах на случай войны

В помещении «Роствертола» собираются укрытие на 950 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Ростова-на-Дону и участница движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян отправила в МЧС запрос о бомбоубежищах из-за «возможного военного конфликта между Россией и Украиной». Об этом рассказала сама ростовчанка на своей странице в Facebook.

- Когда звучит сирена, говорят, что надо включить телевизор или радио. Каждый раз включаем и ничего. В последнее время очень часто говорят и пишут о возможном военном конфликте между Россией и Украиной. Мы на границе. Хотелось бы понимания, что делать и куда бежать в случае конфликта, поэтому написала запрос в МЧС со ссылкой на федеральный закон о предоставлении информации по бомбоубежищам. Очень надеюсь, что это не пригодится. Но знать, я так думаю, надо, - написала Елена Хатламаджиян.

К слову, ранее стало известно, что в Ростове в помещении «Роствертола» собираются укрытие на 950 человек. В помещении люди смогут спрятаться от токсического воздействия, воздушного удара, при тепловом излучении или экстремальном нагреве окружающей среды. Также осенью 2021 года нашли непригодное бомбоубежище Пролетарском районе южной столицы.

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