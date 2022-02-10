В Таганроге на Транспортной столкнулись три машины

Столкнулись две иномарки и одна отечественная легковушка
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростовской области на одной из улиц Таганрога столкнулись сразу три авто, причем одно из них оказалось местным такси. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в правоохранители.
Речь идет о вчерашней аварии, которая произошла на улице Транспортной.
Предварительно, молодая автоледи на «Kia Rio» не уступила дорогу и врезалась во встречный «ВАЗ 21065». Потом произошло столкновение с «Kia Sorento». Водителей просят всегда помнить о безопасности и строго придерживаться правил дорожного движения.
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Сейчас детали произошедшего уточняют правоохранители (подробности)