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Происшествия10 февраля 2022 11:15

В Таганроге на Транспортной столкнулись три машины

Водителей просят всегда строго придерживаться правил дорожного движения
Ангелина СКИБА
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Столкнулись две иномарки и одна отечественная легковушка

Столкнулись две иномарки и одна отечественная легковушка

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области на одной из улиц Таганрога столкнулись сразу три авто, причем одно из них оказалось местным такси. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в правоохранители.

Речь идет о вчерашней аварии, которая произошла на улице Транспортной.

Предварительно, молодая автоледи на «Kia Rio» не уступила дорогу и врезалась во встречный «ВАЗ 21065». Потом произошло столкновение с «Kia Sorento». Водителей просят всегда помнить о безопасности и строго придерживаться правил дорожного движения.

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Сейчас детали произошедшего уточняют правоохранители (подробности)