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Общество10 февраля 2022 13:01

В Ростове некоторые льготники могут лишиться права на бесплатный проезд

Речь идет о пенсионерах, которые являются родителями или опекунами инвалидов детства
Ангелина СКИБА
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Добиться неполной цены можно при наличии социальной карты пенсионера

Добиться неполной цены можно при наличии социальной карты пенсионера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону планируют внести изменения в части льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте городской администрации.

Так, оплату за билет собираются ввести для «досрочно вышедших на пенсию из числа родителей, опекунов или лиц, являющихся опекунами инвалидов детства, воспитавших их до 8 лет».

Люди этой категории могут добиться неполной цены при наличии социальной карты пенсионера (СПК). Чтобы получить этот документ, нужно принести заявление и удостоверение личности в районное управление соцзащиты. При этом обратившиеся не должны иметь никаких других льгот.

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