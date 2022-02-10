В Ростове на Ларина автобус переехал ноги пешеходу

Пострадавшего мужчину увезли в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице на Ларина автобус переехал ноги пешеходу. Пострадавший после этого попал в больницу. Об этом сегодня, 10 февраля, «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел около 15:25. Предварительно, 45-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и упал, в этот момент на него наехал автобус №65.

Известно, что у пострадавшего были признаки алкогольного опьянения. Его увезли в больницу с травматическим шоком и перелом голеней.

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