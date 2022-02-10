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Общество10 февраля 2022 16:00

В Ростове может появиться новый автобусный маршрут

Инициатором его создания выступил городской департамент транспорта
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове может появиться новый автобусный маршрут. Фото: "Активный ростовчанин"

В Ростове может появиться новый автобусный маршрут. Фото: "Активный ростовчанин"

В Ростове может появиться новый автобусный маршрут № 35А. Идею его создания вынес на обсуждение городской департамент транспорта. Инициатива была опубликована на портале "Активный ростовчанин".

Автобус будет ходить от улицы Менжинского до Донского инфекционного центра, находящегося на улице Виталия Ходоша. Ранее для доступа пациентов к центру были продлены мршруты № 35 и 42. Но это не принесло желаемого результата, а только ухудшило ситуацию.

- Увеличение протяженности маршрутов и времени, затрачиваемого на выполнение рейсов, привели к увеличению интервалов движения и снижению провозной способности маршрутов, - отмечается в тексте инициативы.

В связи с этим и было принято решение создать маршрут № 35А, который будет перевозить пассажиров между микрорайоном Сельмаш и инфекционной больницей. В департаменте ростовчанам предложили проголосовать "за" или "против" появления маршрута до 17 февраля.

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В Ростове маршруты № 35 и 42 продлят до областной инфекционной больницы.

Автобусы будут ходить по обновленной схеме с воскресенья.