Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 февраля 2022 6:37

Ночью в Шахтах иномарка врезалась в столб, водитель погиб на месте

Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства аварии
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Машина буквально «обмотала» столб. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Машина буквально «обмотала» столб. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

23-летний водитель Renault Logan погиб после столкновения с опорой уличного освещения в Шахтах. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Трагедия произошла вчера ночью, около 22:50, на улице Советской в районе дома № 5А. Как предварительно выяснили автоинспекторы, молодой человек не справился с управлением, и его авто врезалось в столб. Судя по фото с месте происшествия, столкновение было настолько сильным, что машина буквально «обмотала» столб.

- Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас правоохранители уточняют детали случившегося, - добавили в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Ларина автобус переехал ноги пешеходу

Пострадал 45-летний мужчина (подробности)