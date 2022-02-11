Ночью в Шахтах иномарка врезалась в столб, водитель погиб на месте

Машина буквально «обмотала» столб. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

23-летний водитель Renault Logan погиб после столкновения с опорой уличного освещения в Шахтах. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Трагедия произошла вчера ночью, около 22:50, на улице Советской в районе дома № 5А. Как предварительно выяснили автоинспекторы, молодой человек не справился с управлением, и его авто врезалось в столб. Судя по фото с месте происшествия, столкновение было настолько сильным, что машина буквально «обмотала» столб.

- Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи. Сейчас правоохранители уточняют детали случившегося, - добавили в УГИБДД.

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