Южную подъездную дорогу от М-4 к Ростову отремонтируют за 524 млн рублей

Сейчас на проезжей части есть трещины и колейности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 524 млн рублей потратят на ремонт трассы А-135, подъездной дороги от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону. Речь идет об участке с 7 по 17 км. Эту информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Изначально подрядчика собирались определить 14 февраля, но так как была подана лишь одна заявка, контракт заключили раньше. Заказчик работ - ФКУ УПРДОР «Москва - Волгоград».

Дорожное агентство заплатит исполнителю за капитальное обновление дорожного покрытия - на проезжей части есть трещины и колейности, постепенно разрушается кромка асфальта. По договору, все работы должны быть завершены в октябре следующего года. Также известно, что финансирование ремонта рассчитали на 2022 и 2023 годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор прокомментировал состояние дорог в Ростовской области

Не все донские территории смогли освоить выделенные на ремонт деньги (подробности)