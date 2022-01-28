Губернатор прокомментировал состояние дорог в Ростовской области

На дорожные работы власти направили 6,6 млрд рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Состояние муниципальных дорог в Ростовской области - один из приоритетных вопросов для властей. Возможности для улучшения в регионе есть, однако в прошлом году не все территории смогли освоить выделенные деньги, рассказал на пресс-конференции губернатор Василий Голубев.

- Общий объем переданных денег составил 6,6 млрд рублей. Порядка десятка районов не использовали эту поддержку и недоосвоили до 20%. Это довольно приличная сумма, с помощью которой могли бы решить ряд задач. Уже говорили и о ямочном ремонте, об использовании литого асфальта. Эта тема во многом зависит от освоения и дисциплины организации работ, - пояснил Василий Голубев.

При этом по объему финансирования работ на федеральных трассах донской регион сейчас находится в лидерах.

- Это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что мы точно в графике по выполнению обхода Аксая, путепровода в Волгодонске, который больше 10 млрд рублей стоит, по Ростовскому транспортному кольцу, - добавил Василий Голубев.

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