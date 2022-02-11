Сразу на 4468 человек увечилось число заболевших коронавирусом в Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 22891 тест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области продолжается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 4468 случаев. При этом коэффициент еще немного снизился и сейчас составляет 1,5. Об этом утром 11 февраля сообщает сайт донского правительства.

Новых носителей вируса выявили в 55 территориях региона. Ростов - 1476, Шахты - 168, Волгодонск - 156, Таганрог - 154, Азовский район - 134, Новошахтинск - 130, Новочеркасск и Аксайский район - по 110, Батайск - 109, Миллеровский и Сальский районы - по 103. На последнем месте списка - Советский район с 1 заболевшим.

В стационарах сейчас лечат 3301 пациента, 25 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 230 - на неинвазивной ИВЛ.

Произошло еще 14 смертей среди людей, болевших COVID-19. Это 9 женщин от 69 до 86 лет, а также 5 мужчин от 51 до 76 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10144 человек. Выздоровели за весь период распространения инфекции 195663 жителей региона.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 22891 тест на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1973,43 тысячи человек.

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