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Общество10 февраля 2022 10:23

Суточная заболеваемость коронавирусом вновь побила рекорд в Ростовской области

Произошел резкий рост выявленных случаев
Ангелина СКИБА
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Буквально вчера, 9 февраля, в регионе сообщали только о 3571 заболевшем за сутки

Буквально вчера, 9 февраля, в регионе сообщали только о 3571 заболевшем за сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области суточная заболеваемость коронавирусом впервые преодолела порог в четыре тысячи инфицированных. Точная цифра по региону сейчас - 4067 случаев, это очередной рекорд. Такой вывод можно сделать на основе данных, опубликованных на сайте донского правительства.

Так, буквально вчера, 9 февраля, в регионе сообщали только о 3571 заболевшем за сутки, потом произошел резкий рост. К слову, планку в три тысячи случаев на Дону перешагнули в начале месяца, 5 февраля.

Ранее власти сообщили о колоссальной нагрузке на медучреждения, а с 7 февраля в регионе ввели новые правила оформления больничных листов, теперь заявления на такие документы можно подавать дистанционно, без посещения поликлиники.

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