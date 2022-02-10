Суточная заболеваемость коронавирусом вновь побила рекорд в Ростовской области

Буквально вчера, 9 февраля, в регионе сообщали только о 3571 заболевшем за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области суточная заболеваемость коронавирусом впервые преодолела порог в четыре тысячи инфицированных. Точная цифра по региону сейчас - 4067 случаев, это очередной рекорд. Такой вывод можно сделать на основе данных, опубликованных на сайте донского правительства.

Так, буквально вчера, 9 февраля, в регионе сообщали только о 3571 заболевшем за сутки, потом произошел резкий рост. К слову, планку в три тысячи случаев на Дону перешагнули в начале месяца, 5 февраля.

Ранее власти сообщили о колоссальной нагрузке на медучреждения, а с 7 февраля в регионе ввели новые правила оформления больничных листов, теперь заявления на такие документы можно подавать дистанционно, без посещения поликлиники.

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