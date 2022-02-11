В Ростовской области в пробе меда нашли опасную примесь

Во время продукции обнаружили антибиотик Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в одной из проб меда нашли опасную примесь. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в референтном центре Россельхознадзора.

Сотрудники испытательного центра ведомства во время исследования обнаружили антибиотик метронидозол. Он запрещен для применения из-за канцерогенных свойств, то есть может быть одним из факторов появления опухолей.

- Употребление в пищу мёда, содержащего остаточные количества антибиотиков, не приносит пользы организму человека. Информацию об отклонении от норм в пробе направили межрегиональному управлению Россельхознадзора для принятия мер, - рассказали в референтном центре.

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