В Ростове на торги выставили участок территории бывшего завода «Электроаппарат»

За 6,5 га земли у покупателей запрашивают 750 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на торги под жилую застройку выставили очередной участок территории бывшего завода «Электроаппарат». За 6,5 га земли у покупателей запрашивают 750 млн рублей, сообщает портал 1rnd.ru.

По данным издания, объявление о продаже участка в Интернете разместило одно из агентств недвижимости. Речь идет о площадке не проспекте Нагибина. Продавец уверяет, что объект входит в «в зону перспективного развития».

К слову, ранее городские власти выдали два разрешения на застройку земель бывшего завода. Дома должны возвести от сквера до переулка Дунайского и на улице Тибетской.

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