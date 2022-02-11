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Экономика11 февраля 2022 12:26

В Ростове на торги выставили участок территории бывшего завода «Электроаппарат»

Речь идет о площадке не проспекте Нагибина
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
За 6,5 га земли у покупателей запрашивают 750 млн рублей

За 6,5 га земли у покупателей запрашивают 750 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на торги под жилую застройку выставили очередной участок территории бывшего завода «Электроаппарат». За 6,5 га земли у покупателей запрашивают 750 млн рублей, сообщает портал 1rnd.ru.

По данным издания, объявление о продаже участка в Интернете разместило одно из агентств недвижимости. Речь идет о площадке не проспекте Нагибина. Продавец уверяет, что объект входит в «в зону перспективного развития».

К слову, ранее городские власти выдали два разрешения на застройку земель бывшего завода. Дома должны возвести от сквера до переулка Дунайского и на улице Тибетской.

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