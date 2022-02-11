Ростов занял 23 место в рейтинге городов мира с самыми большими пробками

В заторах водители потеряли около 94 часов личного времени Фото: Мария ЛЕНЦ

Ростов-на-Дону вошел в топ-30 городов мира с самыми большими пробками. Такой рейтинг составила иностранная компания TomTom.

Всего аналитики исследовали дорожную ситуацию в 404 населенных пунктах. Донская столица оказалась на 23 месте. Выяснилось, что в заторах водители потеряли около 94 часов личного времени. При этом загруженность улиц составила 41%. Это на 7% больше, чем в 2020 году и на 5% превышает данные за 2019 год.

К слову, Ростов-на-Дону находится между польским Вроцлавом и бразильским Ресифи. Эти города имеют похожие показатели и находятся в желтой зоне рейтинга.

Также одними из самых загруженных городов в мире оказались и несколько других точек на карте России. Это в том числе Москва, столица находится на втором месте в красной зоне. Почти рядом Санкт-Петербург - 7 строка и также красная отметка. Под желтым кружком значатся Новосибирск - 9 место, Самара - 14, Екатеринбург - 15, Нижний Новгород - 32, Челябинск - 48, Казань - 56, Омск - 58, Томск - 62.

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