В Ростове девушку, которую искали около суток, обнаружили мертвой

Флору Оганесян искали с 10 февраля. Фото: группа VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростове девушку, которая пропала около суток назад, нашли мертвой. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг». О завершении поисков объявили сегодня, 11 февраля.

- Найдена, погибла, - кратко сообщили волонтеры в VK.

Больше никакой информации не указали, поэтому неизвестно, где и при каких обстоятельствах произошла трагедия. Речь идет о 29-летней Флоре Оганесян. Местонахождение ростовчанки было неизвестно с 10 февраля. Девушка ушла в неизвестном направлении и не подвала о себе весть. Через время пропавшую без вести все-таки нашли, но, к сожалению, спасти ее уже было невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области нашли мужчину, который пропал около недели назад

Речь идет о 54-летнем жителе донской столицы, его искали со 2 февраля (подробности)