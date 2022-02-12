Ростовского полицейского заподозрили во взятке в 2 миллиона

Размер взятки оценивают в два миллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудника одного из ростовских отделов полиции подозревают в крупной взятке. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, полицейский требовал взятку с задержанного за непривлечение к уголовное ответственности. Размер вознаграждения составил около двух миллионов рублей.

В кабинете сотрудника прошли обыски. Известно, что за день до этого он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Напомним, ранее в Ростове задержали полицейского из Карачаево-Черкессии, который приехал в город в командировку. Как сообщили в донском управлении следственного комитета, он установил причастного к мошенничеству. После этого он пришел к его матери и потребовал взятку в размере 1,6 млн рублей за непривлечение к ответственности. Женщина обратилась в правоохранительные органы.