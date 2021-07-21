Черкесского полицейского задержали в Ростове за требование взятки

В Ростове задержали правоохранителя из Карачаево-Черкессии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице задержали уроженца Карачаево-Черкесской Республики, являющегося правоохранителем, за вымогательство взятки. В отношении него и его пока неустановленных подельников возбуждено уголовное дело по статье ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Следователи выяснили, что подозреваемый приехал в командировку в Ростов-на-Дону для расследования уголовного дела о мошенничестве. Ему удалось установить причастного к преступлению и правоохранитель отправился к его матери, выдвинув ей требование о передачи ему денежного вознаграждения в размере 1,6 миллиона рублей. За эту суму он обещал женщине не привлекать ее сына к уголовной ответственности. Но женщина сразу поняла, что его действия грубо нарушают закон и сообщила в полицию. Оперативники задержали подозреваемого и в настоящее время он находится под стражей.

- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц причастных к его совершению, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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