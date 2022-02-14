С 14 по 20 февраля будет тепло и солнечно в Ростовской области

В Ростове 14 февраля обещают +5 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области с 14 по 20 февраля будет по-весеннему тепло, сохранится плюсовая температура. Дни ожидаются солнечные, и только на выходных может быть небольшая облачность с кратковременными осадками. Такой прогноз опубликовали синоптики Гидрометцентра.

Так, например, на юге региона, в Ростове-на-Дону, сегодня, в течение дня 14 февраля, обещают +5 градусов. Потом столбики термометров могут повыситься в среднем до +7, а в субботу, 19 февраля, ожидается +10 градусов.

По ночам в донской столице в начале недели еще возможен небольшой минус, но со среды температура воздуха начнет повышаться, и в темное время суток она уже будет составлять от +4 до +6 градусов.

На севере области ситуация будет примерно такая же: днем - плюс, ночью в первой половине недели - минус, потом потепление. Например, в Казанской к концу недели должно потеплеть до +6 днем и до +4 ночью.

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