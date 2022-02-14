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Звезды14 февраля 2022 7:40

В Ростове 14 февраля проведут бесплатные пешие экскурсии

Они будут приурочены к дате второго освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
Ангелина СКИБА
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Экскурсионные группы будут собирать около здания Консерватории

Экскурсионные группы будут собирать около здания Консерватории

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове 14 февраля проведут бесплатные пешие экскурсии для всех желающих. Слушателям расскажут, как восстанавливали город после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, сообщает газета «Наше Время».

Такую акцию придумали и собираются воплотить волонтеры-экскурсоводы. С 18:30 ростовчан и гостей города будут ожидать на углу Большой Садовой и Буденновского, около Консерватории. Оттуда каждые 10 минут будут отправляться экскурсионные группы.

Единственное, но самое важное условие для участия в прогулке - наличие защитных масок. Кроме того, будут строго следить за социальной дистанцией.

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