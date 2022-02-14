Экскурсионные группы будут собирать около здания Консерватории
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове 14 февраля проведут бесплатные пешие экскурсии для всех желающих. Слушателям расскажут, как восстанавливали город после освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году, сообщает газета «Наше Время».
Такую акцию придумали и собираются воплотить волонтеры-экскурсоводы. С 18:30 ростовчан и гостей города будут ожидать на углу Большой Садовой и Буденновского, около Консерватории. Оттуда каждые 10 минут будут отправляться экскурсионные группы.
Единственное, но самое важное условие для участия в прогулке - наличие защитных масок. Кроме того, будут строго следить за социальной дистанцией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове отмечают дату второго освобождения города от фашистских захватчиков
Защитники вошли в город в ночь с 13 на 14 февраля 1943 года (подробности)