В Ростове отмечают дату второго освобождения города от фашистских захватчиков

Сегодня с утра ростовчане несут цветы к памятникам и мемориалам Фото: Николай Александров

Сегодня, 14 февраля, в Ростове отмечают очень важную дату как для самого города, так и для каждого жителя донской столицы. Именно в этот день 79 лет назад бойцы Красной армии смогли снять оккупацию и выгнать превосходящие силы фашистов.

Ростовчан уже поздравил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Глава администрации подчеркнул, что события тех лет навсегда были вписаны в историю целой страны.

- 14 февраля - священная дата. 79 лет назад жители города мужественно отстояли его свободу и независимость. Память о Подвиге наших предков нашла пристанище в сердце каждого из нас. Мы всегда будем помнить, какой ценой далась независимость не только Ростова-на-Дону, но и всего Отечества, - сказал Алексей Логвиненко.

Вторая оккупация Ростова длилась почти семь месяцев. Ожесточенно бились с врагом бойцы Гукаса Мадояна. Они проявили настоящий героизм: несмотря на совсем небольшое количество дважды захватывали здание железнодорожного вокзала и стойко выдержали натиск противника. А в ночь с 13 на 14 февраля в город вошли основные силы Красной армии. К слову, за время оккупации захватчики убили и жестоко замучили свыше 40 тысяч человек.

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