Каждый год 14 февраля жителя Ростова-на-Дону отмечают один из главных праздников - день второго, окончательного освобождения города от фашистских захватчиков. 78 лет назад защитники донской столицы совершили невероятный подвиг: 800 солдат под командованием легендарного Гукаса Мадояна из последних сил держали оборону главного транспортного узла - железнодорожного вокзала. Ростовской историк, преподаватель одного из главных вузов донской столицы рассказал, как это было на самом деле. Вместе с Сергеем Кислициным перенесемся в зиму 1943 года.СПАСЛО СТАЛИНГРАДВсе предыдущие сражения закончились трагично для солдат Красной Армии. Фашисты вытеснили наших бойцов на Левый берег Дона. Захватчики не могли допустить повторения событий 1941 году, когда смогли оккупировать город всего на неделю. Так или иначе, но это непродолжительное время ростовчане прозвали \\"Кровавым\\", так как буквально каждый день фашисты расстреливали мирных жителей прямо на улицах.- За одного убитого немецкого офицера, уничтожали 90 человек, а за солдата - 10, - говорит ростовский историк Кислицин.Тогда советским войска удалось довольно быстро вернуть контроль над Ростовом. Однако уже к следующему лету ситуация изменилась. Гитлер не мог допустить повторного провала и направил значительные силы южной армии на донскую столицу.Многие историки сходятся во мнении, что в будущем это спасло Сталинград, защитники которого воспользовались проблемами фашистов в Ростове и организовали надежную оборону города.УБИТЫ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙПод натиском ударной силы немцев, в отчаянных сражениях Ростов пал. Это произошло в самый разгар лета 1942 года. Вторая оккупация длилась почти семь месяцев.- За это время в городе убили свыше 40 тысяч жителей, среди которых большинство - евреи. Многих из них казнили на Змиевской балке. Людей заставили собраться утром в центре города для их защиты. Разумеется, это была жестокая хитрость, - отметил историк.Уповать оставалось только на армию Южного фронта под командованием Малиновского. Однако оставшиеся солдаты, вытесненные из города, не планировали оставлять Ростов.Обосновавшись на Левом берегу Дона, они собрались под руководством старшего лейтенанта Гукаса Мадояна - единственного, уцелевшего в зимних сражениях 1943 года. Он взял командование над теми, кто еще мог сражаться и держать в руках винтовку. Всего набралось около 800 человек.ГИТЛЕРОВЦЫ ОТСТУПИЛИРанним утром 8 февраля солдаты пошли в атаку. Мадоян учел все ошибки прошлых наступлений, что позволило его солдатам молниеносно прорваться к зданию железнодорожного вокзала и захватить его. Бойцы рассредоточились по огневым точкам и засели в глухую оборону. В течение шести следующих дней они отбили 43 атаки превосходящего по силе врага.- Фашисты понимали, что к городу прорывается многочисленная армия Малиновского. К этому времени им необходимо было расправится с неудобными мадояновцами, которые к их удивлению немыслимым образом удерживали здание вокзала, - отмечает специалист. - Тот, кто контролирует движение поездов, всегда в выигрышном положении.10 февраля немцы выдвинули ультиматум: сдайтесь или будете уничтожены артиллерийским огнем. Последовал решительный отказ, солдата остались на местах, началась бомбежка всей территории вокзала. Снаряды спровоцировали крупный пожар, фашисты пошли в атаку. Тогда Мадоян принял судьбоносное решение отступить к зданиям Лензавода, чтобы спасти оставшихся бойцов за толстыми стенами предприятия.Спустя три дня советские солдаты бросились в последнюю и самую отчаянную атаку. В конечном итоге они справились с сопротивлением немцев и снова заняли вокзал. Отбить его фашисты уже не смогли: в ночь с 13 на 14 февраля Красная армия зашла в Ростов, и гитлеровцы отступили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИмена победы: боевой путь великого советского командира Родиона МалиновскогоБлагодаря его отваге и военной стратегии удалось переломить ход войны, сохранив тысячи жизней (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.