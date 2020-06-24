Имена победы: боевой путь великого советского командира Родиона Малиновского

Всем известно, что на юге нашей страны в период Великой Отечественной войны происходили жесточайшие сражения. Враг молниеносно захватывал все новые города, уничтожая инфраструктуру, истребляя местное население. Им противостояли солдаты Красной Армии.

Донская земля навсегда запомнит чудовищные бои, которое проходили за Ростов-на-Дону. Защитники несколько раз освобождали город от немецких захватчиков. Враг стремился захватить важные, стратегические объекты, чтобы продолжить наступление вглубь страны.

Необходимо было переиграть фашистов, оказаться умнее и продуманнее. На передний план вышли легендарные советские командиры, имена которых носят ростовские улицы.

Улица Малиновского

Родион Яковлевич Малиновский родился в 1898 году в Одессе. С самого детства ему пришлось преодолевать трудности: своего отца он никогда не видел, а отчим так и не принял мальчика. В 11 лет сбежал из дома и стал работать где придется. Сначала трудился обычном батраком, затем в возрасте 16 лет отправился на фронт Первой мировой войны. Узнав его возраст, парня не хотели брать в солдаты, но он стоял на своем.

В результате юного Родиона определили подносчиком патронов в пулеметный расчет. Его рвение и храбрость отметили сразу, и вскоре Родион получил первые почетные награды. Он успел принять участие и в Гражданской войне, где сражался на стороне красных. В мирное время остался на службе в армии.

Великая Отечественная

Войну Родион Яковлевич встретил в должности командира 48-го стрелкового корпуса Одесского военного округа. В самом начале боевых действий, несмотря на отступление, Малиновский сумел сохранить главные силы своего корпуса и проявил выдающиеся навыки командира.

В 1942 году войска под его руководством вынужденно покинули Ростов-на-Дону. Существует мнение, что Малиновский отвел войска без приказа, по собственной инициативе. На свой страх и риск он принял судьбоносное решение, которое уберегло многотысячную армию от неминуемого окружения. Узнав об этом, Сталин издал знаменитый указ «Ни шагу назад!». Южный фронт был расформирован, а Родиона Яковлевича понизили в должности.

Малиновский был отправлен защищать северные рубежи Сталинграда, где также проявил военную смекалку и стойкость. Пока заместитель наркома обороны, генерал-полковник Александр Василевский убеждал Сталина в необходимости привлечь армию Малиновского к отражению немецкого удара, Родион Яковлевич по собственной инициативе остановил свои войска и отдал приказ готовиться к бою. Интересно, что именно это решение обеспечило победу защитников в Сталинградской битве.

Увидев результаты таких действий, Сталин вернул Родиона Малиновского на должность командующего войсками Южного фронта. Солдатам под его руководством удалось зайти в Ростов-на-Дону и отчистить город о фашистов.

После его перевели на Дальний Восток, где он сражался с японцами. За успешное окружение крупной группировки врага ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Мирное время

После войны он продолжил служить в армии. В 1957 году Родион Яковлевич занял пост министра обороны СССР. В этой должности он остался до самой своей смерти. Умер он в 1967 в Москве.

Его именем была названа улица в Ростове-на-Дону. Она располагается в Западном районе города. Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.

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