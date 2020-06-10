Имена Победы: Татьяна Малюгина героически спасала раненых солдат, рискуя собственной жизнью

Ростов-на-Дону - один из крупных городов на юге России. Во время Великой Отечественной войны здесь располагались большие промышленные и экономические ресурсы. Гитлеровцы понимали необходимость как можно быстрее захватить город и завладеть его ресурсами. Главные цели - железнодорожный вокзал, дороги и переправы. Но сделать это у них не получилось.

Немалую роль в освобождении южной столицы сыграла Татьяна Малюгина. Будучи командиром санитарного взвода, она героически спасала раненых солдат. Рискуя своей жизнью, бросалась в самое пекло на помощь боевым товарищам.

История жизни

Татьяна Андреевна Малюгина родилась в 1895 году в Ростове-на-Дону. Еще в подростковом возрасте она впитала идеи революции и нового коммунистического общества. Политические взгляды привели ее в ВКП(б). Вскоре Малюгина успешно окончила партийную школу, а затем поступила в институт. Получив диплом, девушка устроилась в Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения. Там Татьяна работала преподавателем и с интересом читала студентам лекции по истории партии.

Ее ответственность и трудолюбие отмечали все, кто ее окружал. Она работала честно, успешно выполняла поставленные задачи. Татьяна была на хорошем счету, ее уважали и ценили. В результате ее назначили секретарем парткома. На этой должности она познакомилась с Анастасом Ивахненко. Вскоре они поженились.

Война

Размеренной семейной жизни не получилось - началась Великая Отечественная война. Татьяна Малюгина вместе с мужем вступила в ряды народного ополчения. Там она создала отдельный санитарный взвод и стала его командиром. Вместе с ней в том же самом полку служил и ее супруг Анастас. Осенью 1941 года началось первое освобождение донской столицы. Переправившись через Дон, они зашли в город и стали ждать подкрепления. Примерно в этот период и погибла Татьяна Малюгина.

Интересно, что существуют две основные версии ее гибели. Согласно первой, Татьяна Андреевна была тяжело ранена 28 ноября. Тогда она вместе с другими ополченцами форсировала Дон, но фашисты обнаружили их и открыли шквальный огонь. Через боль и слезы она перевязала раненого солдата и по замерзшей реке оттащила на берег.

В этот день шли жестокие, затяжные бои, поэтому через несколько часов Малюгина получила второе ранение, но уже смертельное. Поблизости взорвалась немецкая мина, осколки которой попали в Татьяну. Она не дожила до первого освобождения города всего один день. Татьяна Андреева скончалась 29 ноября 1941 года.

Вторая версия гласит, что женщина пыталась спасти своего мужа. Он и еще несколько бойцов получили серьезные ранения, им срочно нужно было в госпиталь. Тогда Татьяна поступила, как настоящий герой. Несмотря на опасность, она положила всех раненых на старую дрезину и повезла через железнодорожный мост в сторону Левого берега. По трагичному стечению обстоятельств добраться туда им было не суждено - вражеская мина попала прямо в них, все скончались на месте.

Улица Малюгиной

На данный момент улица, названная в честь Татьяны Малюгиной, располагается в самом центре Ростова-на-Дону. Кроме этого, она связывает сразу три района города - Кировский, Ленинский и Октябрьский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевой путь великого советского командира Андрея Еременко. Герой Советского Союза начал военную карьеру еще в юношеском возрасте, а во время Великой Отечественной войны проявил себя как отважный боец и талантливый полководец (подробнее)

Героическая оборона ростовского вокзала под командованием Гукаса Мадояна. В 1943 году 800 советских солдат Мадояна отразили десятки атак фашистов и внесли огромный вклад в освобождение южной столицы (подробнее)

Конница Льва Доватора наводила ужас на фашистов. В период ВОВ Лев Михайлович возглавил легендарный прорыв во вражеский тыл, где его кавалерия уничтожила десятки гитлеровцев и сотни вражеских машин (подробнее)