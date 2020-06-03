Имена Победы: боевой путь великого советского командира Андрея Еременко

Ростов-на-Дону - город воинской славы. На донской земле в период самой страшной войны в истории человечества проходили ожесточенные бои с фашистами. Гитлеровцам необходимо было как можно быстрее захватить Ростов-на-Дону, ведь в городе сосредоточены крупные промышленные и экономические ресурсы. К примеру, железнодорожный вокзал, завладев которым, можно было контролировать движение поездов. Все это было необходимо немцам для дальнейшего наступления, однако их планам мешали защитники города. Город удалось отстоять.

«Комсомольская правда» уже публиковала истории героев, в честь которых названы улицы в донской столице. В очередном выпуске мы расскажем о великом советском командире, чей боевой талант навсегда остался в истории.

Улица Еременко

Андрей Иванович Еременко - генерал армии. Он родился в 1892 году на территории современной Украины в селе Марковка. С детских лет работал пастухом, а затем на мельнице.

Важно сказать, что жизнь Андрея Ивановича полна неожиданных поворотов. Он воевал еще в Первой мировой войне совсем молодым человеком. Затем гражданская война, где Еременко выступал на стороне красных. Он остался на службе в армии и в мирное время. Его карьера уверенно шла вверх.

Когда началась Великая Отечественная война, Андрей Иванович встретил ее в звании высокопоставленного командира. Под его руководством был весь Западный фронт. Он контролировал действия наших войск на востоке Белоруссии и в смоленских сражениях.

Еременко провел несколько наступательных операций, но в начале войны не сумел достичь значительного успеха и остановить немецкую танковую группу. В 1941 году фашисты окружили основные силы Брянского фронта. В невероятно тяжелых условиях Еременко удалось сохранить связь с частью советских солдат и отдать приказ провести контрудар. Это был единственный шанс разорвать окружение. После этого сражения командир отправился в московский госпиталь, так как получил ранение.

Как только он стал чувствовать себя лучше, сразу вернулся на фронт. Части под его командованием прорвали оборону фашистов и освободили несколько городов. Им удалось пройти на запад 300 километров. Еременко снова был ранен: у него произошел открытый перелом ноги. Через боль и мучения он продолжил отдавать приказы и руководить действиями армии. С февраля 1942 года снова попал в московский госпиталь.

Еременко Андрей Иванович на фронте. Фото: fotohroniki.ru

Сталинград

Недолечившись, Андрей Иванович опять вернулся на фронт. На этот раз командовал Сталинградским и одновременно Юго-Восточным фронтами. Внес большой вклад в оборону легендарного Сталинграда. Солдаты под его руководством три месяца вели изнуряющие бои вблизи города, в 1942-м пошли в наступление, которое завершилось окружением большой группировки немцев.

В дальнейшем Андрея Ивановича отстранили от боевых действий по состоянию здоровья. Он стал плохо себя чувствовать из-за постоянных нагрузок, старых ранений и отсутствия отдыха. После очередного лечения Еременко уже в третий раз вернулся в строй. На этот раз он был полон сил, и дела на службе пошли в гору. Он провел несколько успешный операций в центральной России. В 1944 году генерал командовал войсками Отдельной Приморской армии, которая совместно с войсками Украинского фронта освободила полуостров Крым.

Герой Советского Союза

За умелое командование войсками и проявленные мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза. После войны Андрей Еременко продолжил военную карьеру, а затем стал заниматься политикой. С 1946 года работал депутатом Верховного Совета СССР. В 1958-м стал маршалом Советского Союза.

Последние дни великого командира прошли в Москве. Скончался он 19 ноября 1970 года. Его прах захоронен на Красной площади в Кремлевской стене. В Железнодорожном и Советском районах Ростова-на-Дону находится улица, названная в честь великого маршала.

Проект подготовлен при поддержке правительства Ростовской области.

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