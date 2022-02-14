Полицейская машина перевернулась в селе Камышеваха Ростовской области

Перевернулся УАЗ Patriot. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
Прошедшей ночью в селе Камышеваха Ростовской области перевернулась машина полиции. О произошедшем утром 14 февраля рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.
Перевернулся УАЗ Patriot. Все произошло в 23 часа на улице Светлой. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. После этого авто опрокинулось. Судя по фото, машина оказалась на обочине около дороги.
- В результате аварии никто не пострадал. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента, - рассказали в УГИБДД.
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