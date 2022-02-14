Жители Ростова устроили автопробег в честь второго освобождения города от фашистов

Завершился марш около мемориала «Кумженская роща». Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове провели автопробег «Бессмертного полка», посвященный 79 годовщине второго освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Известно, что на машинах и мотоциклах участники акции посетили памятные места сражений времен Великой Отечественной войны. Задействовали также военную технику, которая прошла страшное лихолетье 1941-1945 годов.

Завершился марш около мемориала «Кумженская роща». Там люди возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

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