«Роствертол» планирует выполнить контракт на миллиард евро

Винтокрылые машины должны поставить в течение 38 месяцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области собрание акционеров одобрило контракт «Роствертола» стоимостью 1,063 млрд евро. На эту сумму предприятие планирует продать вертолеты и дополнительное к ним имущество, сообщает портал «Город N».

Товар неназванному покупателю поставить должны в течение 38 месяцев, то есть почти за три года. По предварительной информации, заказчиком может выступать ВКС России, а сам договор составили на продажу 98 винтокрылых машин.

Ситуацию на обсуждение акционеров вынесли для одобрения выплаты управляющей компании «Вертолеты России».

Предполагается, что «Роствертол» выручит от продажи более 90 млрд рублей. Для примера, общая выручка предприятия в 2020 году составила 25,1 млрд рублей.

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