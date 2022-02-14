3962 заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 17192 теста на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области подтвердили еще 3962 случая коронавируса за прошедшие сутки. Коэффициент распространения инфекции - 1,35. Об этом утром 14 февраля сообщает сайт донского правительства.

Новых носителей вируса выявили в 55 территориях региона. Ростов - 1225, Таганрог - 214, Волгодонск - 204, Шахты - 204, Новочеркасск - 179, Аксайский район - 149, Азовский район - 110, Новошахтинск - 101. На самой последней строке списка с 3 заболевшими сейчас находится Советский район.

В стационарах находятся 3481 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 247 человек.

За сутки зарегистрировали еще 6 смертей среди пациентов с COVID-19. Это только мужчины от 62 до 84 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону пандемия унесла жизни 10170 человек. Выздоровели за весь период 199580 жителей региона.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 17192 теста на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1977,24 тысячи человек.

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