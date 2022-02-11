Министр здравоохранения: стационары в Ростовской области заполнены невакцинированными

Полностью завершили вакцинацию на Дону 1973,43 тысячи человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в больницы с коронавирусом попадают в основном люди, которые не делали прививку. В то время как прошедшие иммунизацию легко переносят заболевание, рассказал глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Некоторые утверждают, что вакцинация не действует. Однако стационары заполнены именно невакцинированными. Все могут заболеть, но вакцинированные это могут сделать дома, им не требуется госпитализация, через время они снова выходят на работу, - отметил Юрий Кобзев.

По данным региональных властей, на утро 11 февраля в больницах остается 3301 пациент, из этого числа 25 человек находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 230 - на неинвазивной ИВЛ.

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