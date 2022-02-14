14 февраля жители Ростова потребовали остановить уничтожение исторических зданий

Активисты просят сохранить «неповторимый облик города». Фото: сайт правительства РО

В день освобождения Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков жители города создали петицию с призывом не допустить сноса зданий в историческом центре. Обращение адресовали гордуме на портале Сhange.org.

- 79 лет назад началась новая эпоха - время послевоенного восстановления и благоустройства. Лозунг «Мы возродим тебя, родной Ростов!» можно было увидеть на стенах разрушенных зданий, в цехах, на демонстрациях. Наш долг и перед предками, и перед будущими поколениями - сохранить неповторимый облик города, - написали авторы поста.

Кроме шагов по защите архитектурного наследия, ростовчане предлагают запретить вырубку деревьев. Еще несколько пунктов заявления касались будущей магистрали через Кумженскую рощу, проведения городских праздников и улучшения труда работников АТП. К слову, сейчас опубликованное обращение к властям подписали уже 115 человек.

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