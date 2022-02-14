В Волгодонске столкнулись два авто, один из водителей пострадал

В аварию попали Kia Rio и «ВАЗ-21043». Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Утром 14 февраля в Волгодонске во время столкновения машин пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Известно, что несчастный случай произошел около 8:30 на улице Железнодорожной. Предварительно, дорожное ЧП спровоцировала 32-летняя владелица Kia Rio - девушка не выдержала безопасную дистанцию и попала в аварию.

Автоледи поняла, что может врезаться в машину, которая едет впереди, поэтому свернула на встречную полосу. Однако маневр не удался, и авто врезалось в «ВАЗ-21043». Во встречном авто пострадал 40-летний водитель.

Сейчас правоохранители еще проводят проверку по этому происшествию. Всех автолюбителей призывают быть предельного внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейская машина перевернулась в селе Камышеваха Ростовской области

Предварительно, водитель не справился с управлением (подробности)