Все оборудование павильона отключилось несколько дней назад. Фото: портал «Активный ростовчанин»

В Ростове-на-Дону перестала работать умная остановка, которую установили в августе 2021 года. Об этом сообщает «Городской репортер».

Сейчас, по данным издания, городские власти пытаются выяснить, из-за чего произошел сбой. Все оборудование павильона отключилось еще несколько дней назад, в том числе специальное табло перестало показывать график движения автобусов.

К слову, в соцсетях люди также в недоумении и обсуждают причины, по которым такое могло произойти. Одни комментаторы высказали недовольство по поводу внезапного отключения, другие иронично пошутили относительно «умной остановки, которая взяла выходной».

Пока что это единственная подобная остановка в городе. В будущем администрация планировала установили около 400 таких же комплексов.

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