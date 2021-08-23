Единственная в Ростове «умная остановка» показывает маршруты с ошибками

Павильон оснащен оборудованием для отслеживания передвижения автобусов. Фото: портал «Активный ростовчанин»

Единственная в донской столице «умная остановка» показывает маршруты автобусов с ошибками. Исправить это не могут уже три недели, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

- Время прибытия рассчитывается неверно. Например, стоящий в момент снимка на Будённовском автобус №70, по данным на табло, должен прийти через две минуты, но это слишком быстро. А автобус №80, который находится у Пригородного вокзала, по версии остановки, приедет лишь через 48 минут, что достаточно долго. Удивительно, что за три недели это не смогли настроить, конструкция появилась 2 августа, - говорится в опубликованном тексте.

Кроме того, установленные видеокамеры не спасли новый комплекс от вандалов - сидения уже расписали маркерами. До этого на остановке показывали маршруты Ярославля, это вызвало некоторое недоумение у ростовчан. Позже некоторые жители города высказались против новых «умных остановок».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже 43 группы следят за масочным режимом в автобусах и на остановках Ростова

Контролируют ситуацию сотрудники транспортных компаний (подробности)