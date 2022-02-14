В общественном транспорте Ростова выявили 340 нарушителей без масок

Всего 18 групп проверяющих обошли 3823 салона с пассажирами. Фото: сайт администрации Ростова

В общественном транспорте Ростова-на-Дону за неделю выявили 340 нарушителей, которые не носили защитные маски. Всего 18 групп проверяющих обошли 3823 салона с пассажирами, сообщает сайт городской администрации.

Как уточнили власти всем, кто не соблюдал санитарные меры, выписали административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП России.

Параллельно с этим рейдом собственный мониторинг провели сотрудники транспортных предприятий. Выяснилось, что за 7 дней в отношении водителей вынесли 12 дисциплинарных взысканий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге из-за санитарных нарушений приостановили работу термальной зоны

Во время проверки нашли ряд недочетов, которые теперь должны исправить (подробности)