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Общество14 февраля 2022 13:36

В общественном транспорте Ростова выявили 340 нарушителей без масок

Всем, кто не соблюдал санитарные меры, выписали административные протоколы
Ангелина СКИБА
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Всего 18 групп проверяющих обошли 3823 салона с пассажирами. Фото: сайт администрации Ростова

Всего 18 групп проверяющих обошли 3823 салона с пассажирами. Фото: сайт администрации Ростова

В общественном транспорте Ростова-на-Дону за неделю выявили 340 нарушителей, которые не носили защитные маски. Всего 18 групп проверяющих обошли 3823 салона с пассажирами, сообщает сайт городской администрации.

Как уточнили власти всем, кто не соблюдал санитарные меры, выписали административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП России.

Параллельно с этим рейдом собственный мониторинг провели сотрудники транспортных предприятий. Выяснилось, что за 7 дней в отношении водителей вынесли 12 дисциплинарных взысканий.

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