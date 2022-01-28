В Таганроге из-за санитарных нарушений приостановили работу термальной зоны

Комиссия осмотрела термальную зону и бассейн отеля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге из-за нарушений на 45 суток приостановили работу термальной зоны с бассейном одного из местных отелей. Об этом сегодня, 28 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Как пояснили в инстанции, зона отдыха попала под проверку. Выяснилось, что на территории «не соблюдали санитарные нормы и не проводили противоэпидемические мероприятия».

Если говорить более детально, то содержание хлора над поверхностью бассейна не соответствовало нормам. На стенах и потолках нашли следы грибка, не соблюдали график уборки. Кроме того, сотрудники не смогли показать комиссии медкнижки и паспорта здоровья.

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