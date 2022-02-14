15 территорий внесли в «красную зону» по коронавирусу в Ростовской области

Напряженной ситуация остается городах Гуково и Зверево. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области 15 территорий все еще остаются в «красной зоне» по коронавирусу. Информацию об этом сегодня, 14 февраля, опубликовали на сайте донского правительства.

Ситуацию с заболеваемостью оценили как напряженную в городах Гуково и Зверево, а также в 13 районах, в том числе в Боковском, Верхнедонском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Милютинском, Мясниковском и Песчанокопском районах.

«Желтая зона» сейчас в 33 территориях, из которых 9 мест - города Ростов, Батайск, Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог и Шахты.

К «зеленой зоне» отнесли всего 7 территорий. Речь идет об одном городе - Азове, а также о 6 районах: Аксайском, Дубовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Усть-Донецком и Шолоховском.

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