Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 февраля: шестибалльные пробки скопились на дороге

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 14 февраля: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в шесть баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улице Большой Садовой, улице Красноармейской, улице Шаумяна, улице Текучева, улице Варфоломеева, проспекте Сиверса, улице Береговая, проспекте Театральном, проспекте Михаила Нагибина, улицах Шеболдаева, Немировича-Данченко, Нансена, Зоологической, улице Мечникова, Курской и проспекте Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Доватора, Еременко, Малиновского, Портовая, Международная, Всесоюзная, МОПРа, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Таганрогской, Оганова, 1-я Форматной Орбитальной, Беляева, Бодрая, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Вятская, Троллейбусная, Щаденко, Пановой, Менжинского и переулку Беломорскому. Кроме того, с трудом можно проехать по проспектам Шолохова и 40-летия Победы.

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