В Ростове из окна многоэтажки выпал и насмерть разбился молодой человек

Смерть наступила до приезда скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице на Береговой из окна многоэтажки выпал и насмерть разбился молодой человек. Об этом корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Предварительно, трагедия произошла вчера, 14 февраля, около 19:54. Погибший - 22-летний парень - упал с 14 этажа. Известно, что он - иногородний гость и родственников у него в Ростове не оказалось.

Смерть наступила до приезда скорой помощи. Медики, которые приехали на вызов, только констатировали гибель от падения с высоты. Что стало причиной трагедии предстоит разобраться правоохранителям.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» уже запросили официальную информацию в региональном Следкоме, в ведомстве обещали прокомментировать произошедшее через время.

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