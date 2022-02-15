В УФАС раскрыли подробности сговора при реконструкции моста на Малиновского в Ростове

Ранее в 15 апелляционном суде подтвердили решение первой инстанции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области суд подтвердил сговор при реконструкции моста на улице Малиновского в донской столице. Подробности журналистам раскрыли в региональном УФАС.

По данным ведомства, в деле оказались замешаны представители донского Минтранса, администрации Ростова-на-Дону и АО «Ростовавтомост». Подозреваемые якобы заключили антиконкурентное соглашение, и после этого компания получила преимущество во время аукциона на проведение работ.

- Выяснилось, что переговоры велись еще в период подготовки и проведения торгов, в результате условия существенно корректировались в соответствии с пожеланиями организации. Это ущемляло права других потенциальных участников закупки. АО «Ростовавтомост» стало единственным участником и победителем закупки, - пояснили в УФАС.

Когда это выяснилось, состоялись разбирательства. Известно, что предъявленные обвинения участники дела оспаривали, поэтому иск рассматривали в 15 Арбитражном апелляционном суде. Однако там подтвердили решение первой судебной инстанции, и подрядчика крупно оштрафовали. Примерная сумма составила - 150 млн рублей.

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