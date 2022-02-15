Полтонны железнодорожных деталей украли со станции в Ростовской области

Железнодорожные детали мужчина хотел продать. Фото: персс-службу УТ МВД по СКФО

В Ростовской области, в Сальске, сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают в краже железнодорожных деталей, сообщает транспортная полиция.

По данным ведомства, злоумышленник похитил с железнодорожной станции около 40 буксовых подшипников общей массой более 500 килограммов.

- Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Детали мужчина пытался вывезти со станции на своей машине, чтобы потом сдать в пункт приема металлолома. Во время расследования выяснилось, что подозреваемый работает в вагонном депо.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное по статье «Кража», - сообщили в ведомстве.

Если суд признает вину, подозреваемый может сесть в тюрьму на два года.

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