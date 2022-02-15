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Происшествия15 февраля 2022 8:18

В одном из кафе Ростова на Пушкинской потушили пожар

О возгорании в экстренную службу сообщили около половины девятого утра
Ангелина СКИБА
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При пожаре никто не пострадал, эвакуация не проводилась

При пожаре никто не пострадал, эвакуация не проводилась

Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 15 февраля в Ростове-на-Дону потушили возгорание в одном из местных кафе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о задымлении поступила в экстренную службу около 8:24. Бригада выезжала на Пушкинскую, 80. На месте происшествия задействовали 9 единиц техники, - рассказали в ведомстве.

Также известно, что при пожаре никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Более точной информацией пресс-служба МЧС пока не располагает, детали и причины происшествия еще уточняют.

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