В одном из кафе Ростова на Пушкинской потушили пожар

При пожаре никто не пострадал, эвакуация не проводилась Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 15 февраля в Ростове-на-Дону потушили возгорание в одном из местных кафе. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о задымлении поступила в экстренную службу около 8:24. Бригада выезжала на Пушкинскую, 80. На месте происшествия задействовали 9 единиц техники, - рассказали в ведомстве.

Также известно, что при пожаре никто не пострадал. Эвакуация не проводилась. Более точной информацией пресс-служба МЧС пока не располагает, детали и причины происшествия еще уточняют.

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