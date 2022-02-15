4041 случай коронавируса подтвердили в Ростовской области к утру 15 февраля

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 4611 тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области еще 4041 человек заболел коронавирусом за прошедшие сутки. Коэффициент распространения инфекции снизился до 1,3. Об этом утром 15 февраля сообщает сайт донского правительства.

Новые случаи зарегистрировали в 55 территориях. Больше всего тестов подтвердили в Ростове - 1145. Кроме того, в трех городах количество инфицированных уже преодолело порог в две сотни человек: Шахты - 232, Таганрог - 224 и Волгодонск - 222.

В остальных местах показатель пока варьируется в пределах сотни случаев и меньше. Новочеркасск - 177, Аксайский район - 135, Азовский район - 109, Батайск - 109, Новошахтинск - 100. На последней строчке списке - Советский район, там 10 заболевших.

В стационарах к этому моменту остаются 3526 пациентов, из них 28 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 269 - на неинвазивной ИВЛ. 37,8% новых поступивших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,5% - от 46 до 65 лет, 3,7% - старше 80 лет, 14% - дети.

Произошло еще 10 летальных случаев. Скончались 5 мужчин от 68 до 86 лет, а также 5 женщин от 68 до 87 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону жертвами пандемии стали 10180 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня проверили 4611 тестов на коронавирус. Полностью завершили вакцинацию 1978,01 тысячи человек.

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