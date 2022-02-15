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Происшествия15 февраля 2022 9:12

Еще 10 пациентов умерли из-за коронавируса в Ростовской области

Речь идет о мужчинах и женщинах старшего пожилого возраста
Ангелина СКИБА
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Сейчас в больницах на лечении остаются 3526 пациентов

Сейчас в больницах на лечении остаются 3526 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области из-за коронавируса умерли еще 10 человек. Об этом стало известно утром 15 февраля, сообщает сайт донского правительства.

Так, по данным властей, скончались 5 мужчин от 68 до 86 лет и 5 женщин от 68 до 87 лет. У них были хронические заболевания. Всего на Дону к этому моменту жертвами пандемии стали 10180 человек.

Сейчас в больницах на лечении остаются 3526 пациентов, из них 28 человек в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 269 - на неинвазивной ИВЛ. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали еще 4041 новый случай инфицирования вирусом.

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