В Ростове до 17 мая продлили арест бывшему вице-премьеру Крыма

Экс-чиновника задержали еще зимой 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону на три месяца, до 17 мая 2022 года, продлили срок ареста бывшему вице-премьеру Республики Крым Владимиру Серову. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным инстанции, слушания состоялись в Ленинском районе донской столицы вчера, тогда же озвучили новый срок содержания под стражей.

Известно, что экс-чиновника подозревают в мошенничестве (часть 4, статья 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (часть 1, статья 285 УК РФ).

Владимира Серова задержали зимой 2021 года, до этого он находился в розыске. Предварительно, разбирательства связаны с деятельностью бывшего управленца на посту главы администрации Судака.

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