Ворота, двери и котел украли у жителя Ростовской области

Полицейские поймали подозреваемого в краже по горячим следам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть отдела полиции в Новочеркасске с заявлением о краже обратился местный житель, сообщает донской главк. Мужчина пояснил, что из хозпостройки, расположенной во дворе его дома, исчезли хранящиеся там металлические ворота и двери, а также газовый котел.

- Общая сумма ущерба составила 38 тысяч рублей, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В результате осмотра места происшествия выяснилось, что злоумышленник сорвал навесной замок и таким образом проник в помещение. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель.

- В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает вину, то мужчина может сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

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