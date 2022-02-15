23-летняя девушка погибла в Азове после столкновения иномарки и «КамАЗа»

Сейчас полицейские еще уточняют обстоятельства произошедшего. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области серьезная авария унесла жизнь 23-летней девушки. Она умерла в машине скорой помощи из-за тяжелых травм. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Трагедия произошла вчера вечером, около 21 часа, в Азове на Кагальницком шоссе. Предварительно, 30-летний водитель Chevrolet Aveo не выдержал безопасную дистанцию, и его авто врезалось во впереди идущий «КамАЗ» с прицепом.

Девушка, которая умерла после этой аварии, находилась на пассажирском сидении. Сейчас сотрудники полиции еще уточняют обстоятельства произошедшего.

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