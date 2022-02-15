В Новочеркасске планируют построить объездную дорогу для транзитного транспорта

Основные транспортные узлы собираются соединить кольцевыми развязками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске планируют построить новую объездную магистраль для транзитного транспорта. Дорога должна связать М-4 «Дон» с Промышленным районом города. Информацию об этом опубликовали на сайте местной администрации.

- Сейчас проектировщики разрабатывают смету на проектно-изыскательские работы для оценки объемов и предварительной стоимости разработки проекта, - говорится в сообщении.

Изначально было три варианта, выбрали наиболее оптимальный, отмечают власти. Новый путь должны проложить от Харьковского шоссе по Заречной и Трамвайной до путепровода НЭВЗа, затем через пойму реки Тузлов. Далее дорога пройдет по Аксайскому району в сторону Новочеркасского шоссе. Основные транспортные узлы собираются соединить кольцевыми развязками.

Возведенная дорога, уверены в администрации, обеспечит быстрый выезд на М-4 «Дон», а также разгрузит центр города от транзитного транспорта.

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