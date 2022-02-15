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Общество15 февраля 2022 11:19

51 мигранта выдворили и депортировали из страны после рейда в Ростовской области

Масштабную проверку провели полицейские и сотрудники УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии
Ангелина СКИБА
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В одном случае завели уголовное дело, нарушитель использовал фальшивые документы

В одном случае завели уголовное дело, нарушитель использовал фальшивые документы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области после рейда 67 мигрантам запретили въезд в страну. При этом 41 человека выдворили за пределы России, еще 10 депортировали, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Всего же после масштабной проверки было составлено 73 административных протокола, а также завели уголовное дело - один из нарушителей использовал фальшивый документ о регистрации. Теперь он ответит по статье «Подделка, изготовление и оборот фиктивных документов».

Оштрафовали также работодателей, которые приняли иностранцев в обход законных процедур. Завели 38 административных дел.

Проверку организовали полицейские и оперативники УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Правоохранители посетили производственные объекты Аксайского и Азовского районов, Батайска и Семикаракорска.

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