Porsche Cayenne за долг в 30 тысяч рублей пригрозили забрать у жителя Ростовской области

Чтобы повлиять на нарушителя приставу пришлось сделать запрос в банк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области должник заплатил 30 тысяч рублей штрафа, когда понял, что может потерять свой Porsche Cayenne. Иномарку могли конфисковать и пустить на погашения нужной суммы, рассказали в региональном управлении Службы судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве, владелец авто катался за рулем под градусом и получил за это штраф, но, по всей видимости, мужчину произошедшее совсем не смутило. Он вел себя так, будто никаких задолженностей у него нет, и оплачивать штраф не спешил.

Пристав предупредил нарушителя, что такое отношение может привести к новым проблемам, однако эти увещевания остались тщетными. Тогда сотрудник ФССП отправил кредитные запросы в банки и узнал, что «гонщик» имеет в собственности Porsche Cayenne. Как только эту машину начали оформлять, водитель сразу же забеспокоился и полностью оплатил долг.

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