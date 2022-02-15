В прошлом году обновили 20 молочных ферм Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области прекратили строительство двух молочных комплексов. Об этом на заседании совета по инвестициям сообщила первый замминистра сельского хозяйства Дона Ольга Горбанева.

- Реализация проектов комплексов «Жуковского» (Агрокомплекс имени Ткачева) и агрохолдинг «Степь» прекращена. Согласно расчетам инвесторов, текущая конъюнктура цен на рынке стройматериалов и общее увеличение стоимости проектов привели к их экономической нецелесообразности. Выход за пределы окупаемости составляет более 15 лет, - пояснила Ольга Горбанева.

Несмотря на это, отметила представитель сельхозведомства, отрасль молочного животноводства продолжают активно развивать на Дону. Например, в прошлом году с помощью господдержки смогли обновить 20 ферм. На 120 млн рублей закупили оборудование. Кроме того, хозяйства приобрели 967 голов племенного молодняка. В 2022 году эту работу продолжат примерно в тех же объемах.

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