В Ростове после капремонта открыли детскую поликлинику №45

На обновление затратили 124,3 млн рублей. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону после капитального ремонта открыли детскую поликлинику №45. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На обновление из областного и городского бюджетов ушло 124,3 млн рублей. Еще почти на 21 млн рублей закупили новую мебель и технику. Ремонт провести мы старались максимально быстро, чтобы разгрузить филиал поликлиники в микрорайоне Левенцовском, - пояснил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в поликлинике оборудовали два педиатрических отделения и дневной стационар. Установили новые аппараты УЗИ, офтальмологическое и ЛОР-оборудование. Также укомплектовали кабинет лечебной физкультуры и физиотерапии.

- Кроме того, в медучреждении создали необходимые условия для размещения детских колясок, установили два электроподъемника. Есть место для кормления младенцев, - добавил Алексей Логвиненко.

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К этой задаче необходимо приступить до начала марта (подробности)